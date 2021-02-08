Ушла из жизни народная артистка Башкирии Роза Аккучукова

Музыкальное искусство и культура республики понесли тяжелую утрату. В Уфе ушла из жизни народная артистка Башкортостана, заслуженная артистка БАССР Роза Аккучукова.

С конца прошлого года известная в республике певица боролась с коронавирусной инфекцией, сообщает «Башинформ». Роза Аккучукова работала вокалисткой эстрады с 1973 года. Она исполняла народные песни и произведения композиторов республики, трудилась в Башкирской филармонии.

12 февраля певице исполнился бы 71 год. Похоронят ее на малой родине в Белорецком районе.

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