В Башкирии двух вахтовиков обманули «девушки по вызову»

В полицию Салавата обратились молодые мужчины 20 и 33 лет. Они рассказали, что стали жертвами мошенников при пикантных обстоятельствах.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, в Салават мужчины прибыли на работу – оба трудятся вахтовым методом. В один из вечеров работяги решили отдохнуть: сняли квартиру, закупились продуктами и спиртным и решили вызвать девушек для «полноценного досуга».

Номер был найден мужчинами на просторах интернета. Сначала по телефону ответила девушка, которая сообщила, что необходима предоплата услуг. Вахтовики отправили указанную сумму, но девушки долго не приезжали. Тогда работяги вновь позвонили по знакомому номеру, где им ответил уже мужчина, сообщивший, что необходимо отправить взнос за страхование жизни и здоровья «девушек по вызову». Но даже после этого к вахтовикам никто не приехал.

И когда от мужчин потребовали денежный перевод уже в третий раз, они поняли, что попались на уловки мошенников. Тогда вахтовики и обратились в полицию. В общей сложности они лишились 6 тысяч рублей.