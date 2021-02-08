Как получить перерасчет за отопление: рекомендации для жителей Башкирии

В Башкирии начали делать перерасчет за отопление. Ранее жители республики получили квитанции с суммами, которые их сильно удивили и огорчили. Цифры, по сравнению с ноябрем минувшего года, увеличились на 30-70%. Возмущенные жители Башкирии сразу начали требовать разобраться с платежами.

Так, глава региона оперативно отреагировал на ситуацию и поручил создать рабочую группу, которая должна заняться установкой причин повышения цен, а также перерасчетом.

В нашем материале мы ответим, что нужно сделать, чтобы вернуть деньги, заплаченные зря, обратно.

Первое, что нужно сделать, это узнать, кто поставляет вам тепло.

Никуда обращаться или звонить по этому поводу не нужно. Поставщик указан прямо на платежках.

Теплоснабжающих организаций в Башкирии несколько – в каждом крупном городе и районе он свой. В Уфе дома обслуживают две организации – МУП «Уфимские инженерные сети» (муниципальное предприятие, принадлежит администрации города) и «Башкирские распределительные тепловые сети» (входит в холдинг «Интер РАО»).

Как узнать, мне положен перерасчет или нет?

Сравните суммы начисления за ноябрь и декабрь 2020 года в графе «отопление». В Уфе если сумма за декабрь больше на 42%, вам положен перерасчет. В других городах показатель иной. Для удобства приводим таблицу:

Важно: перерасчет будут делать только тем абонентам, у которых нет долгов по квартплате.

Посчитать, сколько денег вам вернут, очень просто. Допустим, плата за отопление в декабре 2020 года была 3198,99 руб, в ноябре 2020 года — 2119,89 руб. Возврат = декабрь – (ноябрь х 1,42). В нашем случае это: 3198,99–( 2119,89 х1,42) = 3198,99–3010,24=188,75 руб.

Мой поставщик тепла - БашРТС. Мои дальнейшие действия

До 15 апреля 2021 года нужно написать заявление и согласие на обработку персональных данных. Бланки скачайте по этой ссылке﻿.

Для чего это нужно? Когда компания запрашивает у вас имя, фамилию, дату и место рождения, паспортные данные, личной телефон и e-mail — это все персональные данные. Чтобы воспользоваться ими, компания должна спросить у вас разрешение, иначе ей грозит большой штраф. Все это написано в статье 6 федерального закона «О персональных данных»﻿.

В условиях есть важная графа– доступ к персональным данным могут получить коллекторские агентства. Этот пункт для борьбы со злостными неплательщиками, которые годами копят долги, законопослушных граждан он не касается.

Документы нужно отсканировать или сделать фото, а потом отправить любым удобным вам способом:

через сервис «Виртуальная приёмная»﻿ в личном кабинете клиента;

по электронной почте [email protected];

через WhatsApp по номеру 8-987-100-58-11 (только приём заявлений);- личным сообщением сообществ ВКонтакте﻿ и Facebook﻿;

принести лично в ближайший центр обслуживания клиентов. Нужна предварительная запись по телефону 8-800-511-30-15, график с пн-пт с 8.30 до 17.30, сб. с 9 до 18).

Адреса:

Уфа

ул. Ульяновых, 59 (пн-пт с 08:30 до 17:30; сб-вс выходные)

пр.Октября, 43 (пн-пт с 10:00 до 19:00; сб-вс выходные)

Благовещенск

ул. Демьяна Бедного, 68 (пн-пт с 10:00 до 19:00; сб-вс выходные)

Ишимбай

пр. Ленина, 25 (пн-пт с 8:30 до 17:30; сб-вс выходные)

Нефтекамск

ул. Ленина, 18 (пн-пт с 08:30 до 17:30; сб-вс выходные)

Стерлитамак

ул. Коммунистическая, 85 (пн-пт с 10:00 до 19:00; сб-вс выходные)

Если вы все сделали правильно, то увидите сумму перерасчета в ближайшей квитанции.

У меня поставщик - МУП «УИС». Что делать?

До 15 марта 2021 года заполните заявление, вот ссылка, чтобы скачать бланк﻿. Можно заполнить его на компьютере, а потом отсканировать или сделать фото, а можно написать от руки — разницы нет.

Заявление нужно отправить любым удобным для вас способом:

По электронной почте [email protected]

В WhatsApp по номеру: +7-917-360-05-10.

Привезти лично. Если получаете квитанции от МУП УИС, то по адресу: 50-летия Октября, 15, если от ЕРКЦ, то в его ближайшее отделение.

Список домов, жители которых могут обратиться за перерасчетом, вот по этой ссылке﻿. Это уже проверенный перечень, где нашли неточности. Если вы не нашли свой дом, а плата выросла больше, чем на 42%, все равно подавайте заявление, каждое рассмотрят в индивидуальном порядке.