Пьяный житель Башкирии устроил «догонялки» с сотрудниками ГИБДД

Внимание сотрудников ГИБДД Стерлитамака накануне вечером привлёк автомобиль «Рено Логан». Водитель странно вёл себя за рулём, поэтому инспекторы попросили его остановиться на обочине.

И на первый взгляд мужчина за рулём «Рено» хотел остановиться, но в последний момент нажал на педаль газа. Сотрудники ГИБДД поспешили за нарушителем, погоня закончилась только в Аургазинском районе.

Даже когда машину удалось остановить, водитель выбежал из авто и постарался убежать. Но у него ничего не вышло – он был задержан сотрудниками полиции. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови 24-летнего водителя.