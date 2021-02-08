Радий Хабиров раскритиковал работу по контролю качества питания в школах

На оперативном совещании в Правительстве Глава Башкортостана привел опыт Московской области, где мониторинг проводится каждый день. Руководитель региона потребовал эффективных трат на детское питание. Республика получила на эти цели около 1,8 млрд. рублей.

Чем больше внимание к школьному питанию, тем больше жалоб. Радий Хабиров потребовал усилить контроль за детским питанием. Он дал поручение премьер-министру Правительства Башкортостана Андрею Назарову поставить в график совещаний информирование о ситуации в школьном питании раз в две недели. Работа должна быть в числе приоритетных у муниципалитетов.

Мы должны уделять самое серьезное внимание школьному питанию. На данный момент, коллеги, констатирую, что наша работа по контролю за качеством питания неэффективна. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В этом году Фонд защиты прав дольщиков рассмотрит заявки Башкортостана на софинансирование 31 проблемного дома. В прошлом году республика добилась финансовой поддержки на 6 млрд. рублей от наблюдательного совета Фонда для достройки 53 проблемных домов и решения проблем 2,7 тысяч обманутых дольщиков. Минстрой Башкортостана дает следующие рекомендации пострадавшим.

Необходимо гражданам включиться в реестр пострадавших. Мы информируем через муниципалитеты, через арбитражных управляющих, через группы в WhatsApp. Мы постоянно в контакте с дольщиками. Нужно потерпеть, довести до логического завершения и выходить на стройку. Артем Ковшов, заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан

Борьбу с нелегальными перевозками также обсудили на совещании. В прошлом году сотрудники Гостранснадзора провели более 200 рейдов, в ходе которых выявили 25 водителей, работавших без лицензии. 136 автобусов и легковых автомобилей арестовали за различные нарушения транспортного законодательства. В этом году контроль обещают усилить.

Размеры штрафов от 2,5 до 5 тысяч. При передаче в антимонопольную службу штрафы до 100 тысяч. Сергей Мережко, начальник Западно-Уральского управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Для работы с неразграниченными землями созданы уфимское и республиканское управления. В последнее входит 61 территориальный отдел по районам и городам. Все услуги переводятся в электронный вид, принят единый стандарт – это позволит сделать администрирование, мониторинг статистики более эффективным.

Эта услуга становится экстерриториальной, мы делаем удобной ее для заявителя. Находясь в любом районе республики, вы можете обратиться в удобное МФЦ. В данном случае мы делаем услугу удобной и прозрачной. Наталья Полянская, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан