В БашРТС прокомментировали отключение отопления в 32 домах в Уфе

В Уфе 32 жилых дома остались без центрального отопления. Подача тепла прекратилась по улицам Комсомольской, Малой Тихорецкой и проспекту Октября. Из-за коммунальной аварии временно закрыли детский сад №6 и центр образования №89.
Детей работающих родителей распределили в близлежащие дошкольные учреждения. Школьников перевели на дистанционное обучение. Сейчас рабочие заменяют участок трубопровода. Завершить ремонт планируют сегодня вечером.
Для населения подготовлены пункты временного размещения на базе нескольких школ. Для поддержания температуры и недопущения замораживания тепловых сетей задействовано 15 тепловых пушек. Ситуацию с отоплением взяли на контроль в Управлении гражданской защиты города.