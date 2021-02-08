В БашРТС прокомментировали отключение отопления в 32 домах в Уфе

В Уфе 32 жилых дома остались без центрального отопления. Подача тепла прекратилась по улицам Комсомольской, Малой Тихорецкой и проспекту Октября. Из-за коммунальной аварии временно закрыли детский сад №6 и центр образования №89.

Детей работающих родителей распределили в близлежащие дошкольные учреждения. Школьников перевели на дистанционное обучение. Сейчас рабочие заменяют участок трубопровода. Завершить ремонт планируют сегодня вечером.

В результате обхода была выявлена затопление тепловой камеры в районе улицы 50 лет СССР. Была организована откачка сетевой воды. Для проведения дальнейших работ было необходимо отключение теплоснабжения. Под отключение попали 45 объектов, в том числе 32 жилых дома.

Татьяна Валиева, пресс-секретарь ООО «БашРТС»
Фото №1 - В БашРТС прокомментировали отключение отопления в 32 домах в Уфе

Для населения подготовлены пункты временного размещения на базе нескольких школ. Для поддержания температуры и недопущения замораживания тепловых сетей задействовано 15 тепловых пушек. Ситуацию с отоплением взяли на контроль в Управлении гражданской защиты города.

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