В БашРТС прокомментировали отключение отопления в 32 домах в Уфе

В результате обхода была выявлена затопление тепловой камеры в районе улицы 50 лет СССР. Была организована откачка сетевой воды. Для проведения дальнейших работ было необходимо отключение теплоснабжения. Под отключение попали 45 объектов, в том числе 32 жилых дома.

Татьяна Валиева, пресс-секретарь ООО «БашРТС»