В Уфе прошли III Евразийские студенческие игры боевых искусств

Новые дисциплины и триумф башкирских спортсменов на III Открытых Евразийских студенческих играх боевых искусств. Четыре дня в Уфе студенты российских средних специальных и высших учебных заведений выявляли лучших на турнире. Напомним, поединки и показательные выступления проходили в 15 дисциплинах на трех площадках Башкирского аграрного университета.

Финальная схватка, а это всегда запредельный накал эмоций. Мас-рестлинг или перетягивание палки на Евразийских студенческих играх привлекло к себе внимание не только спортсменов, но и зрителей, и журналистов. Это национальный вид спорта Якутии. В России с ним стали считаться только в 2017-м году. Тогда же о мас-рестлинге узнала Анастасия Федотова. Студент-экономист, она была знакома со спортом исключительно по урокам физкультуры. Но спустя всего два года тренировок сумела стать лучшей на первенстве России.

Обычно соперники тяжелее меня. Я за счет техники больше выхожу, чем за счет силы. Анастасия Федотова, победительница III Открытых Евразийских игр боевых искусств в мас-рестлинге

Не просто так зрители вооружились смартфонами. На подиуме наглядное пособие того, как должен выглядеть поединок чемпионов. Схватка между двумя представителями Якутии. Именно они лидеры в мас-рестлинге в стране. А потому на турнире в Уфе завоевали большую часть наград. Спортсменам из Башкортостана пришлось непросто на прошедших играх. Два финалиста из республики уступили своим соперникам в решающем поединке.

Это был первый старт, в прошлом году студенты авиационного университета хорошо себя показали, в этом году у нас преимущественно студенты аграрного университета. В целом неплохо: есть и первое, и второе, и третье место. Раиль Бикмаев, президент Федерации мас-рестлинга Республики Башкортостан

Всего в III Евразийских играх приняли участие около 500 атлетов. Соревнования проходили на трех площадках. При этом организаторы учли ситуацию с коронавирусом в стране и внесли изменения в регламент форума. Так, гостей из других стран не пригласили на игры. Участвовали в состязаниях только те иностранные студенты, кто проживает и учится на территории страны. Также нововведения коснулись некоторых соревновательных дисциплин. Например, в этом году в программу игр включили раздел боевого самбо. Правда, пока только среди юниоров.

Лидерство у нас традиционно у принимающей стороны. Это БГАУ, УГНТУ и УГАТУ. У колледжей идет конкуренция жесткая. Выделяются еще Туймазы и Октябрьский. Ильшат Гизатуллин, главный судья III Открытых Евразийских игр боевых искусств в самбо

Тренируюсь по дзюдо, но по самбо тоже тренировался. Сегодня завоевал третье место. Хасан Нуриев, бронзовый призер III Открытых Евразийских игр боевых искусств в самбо