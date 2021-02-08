В Уфе прошли III Евразийские студенческие игры боевых искусств

Новые дисциплины и триумф башкирских спортсменов на III Открытых Евразийских студенческих играх боевых искусств. Четыре дня в Уфе студенты российских средних специальных и высших учебных заведений выявляли лучших на турнире. Напомним, поединки и показательные выступления проходили в 15 дисциплинах на трех площадках Башкирского аграрного университета.
Финальная схватка, а это всегда запредельный накал эмоций. Мас-рестлинг или перетягивание палки на Евразийских студенческих играх привлекло к себе внимание не только спортсменов, но и зрителей, и журналистов. Это национальный вид спорта Якутии. В России с ним стали считаться только в 2017-м году. Тогда же о мас-рестлинге узнала Анастасия Федотова. Студент-экономист, она была знакома со спортом исключительно по урокам физкультуры. Но спустя всего два года тренировок сумела стать лучшей на первенстве России.
Не просто так зрители вооружились смартфонами. На подиуме наглядное пособие того, как должен выглядеть поединок чемпионов. Схватка между двумя представителями Якутии. Именно они лидеры в мас-рестлинге в стране. А потому на турнире в Уфе завоевали большую часть наград. Спортсменам из Башкортостана пришлось непросто на прошедших играх. Два финалиста из республики уступили своим соперникам в решающем поединке.
Всего в III Евразийских играх приняли участие около 500 атлетов. Соревнования проходили на трех площадках. При этом организаторы учли ситуацию с коронавирусом в стране и внесли изменения в регламент форума. Так, гостей из других стран не пригласили на игры. Участвовали в состязаниях только те иностранные студенты, кто проживает и учится на территории страны. Также нововведения коснулись некоторых соревновательных дисциплин. Например, в этом году в программу игр включили раздел боевого самбо. Правда, пока только среди юниоров.
Сегодня день отъезда. Итоги турнира в общекомандном зачете подведут в четверг, 11 февраля. Но уже сейчас можно говорить о том, что одними из лучших среди спортсменов стали представители Башкортостана и Челябинской области.