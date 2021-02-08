Житель Башкирии из-за ревности избил супругу и зарезал друга

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Башкирии, инцидент произошёл накануне, 7 февраля. Мужчина пришёл в гости к другу, чтобы уговорить того бросить пить, обратиться к специалистам. В квартире у товарища находилась супруга гостя, что очень его удивило. Его охватило чувство ревности, тогда он схватил металлический совок иударил им свою возлюбленную. Его друг попытался остановить агрессию, но попался под горячую руку. Подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил им друга в грудь.