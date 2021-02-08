Житель Башкирии из-за ревности избил супругу и зарезал друга

Полицией Баймакского района был задержан 43-летний житель села Темясово. Мужчина подозревается в зверском убийстве на почве ревности.

Фото №1 - Житель Башкирии из-за ревности избил супругу и зарезал друга

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Башкирии, инцидент произошёл накануне, 7 февраля. Мужчина пришёл в гости к другу, чтобы уговорить того бросить пить, обратиться к специалистам. В квартире у товарища находилась супруга гостя, что очень его удивило. Его охватило чувство ревности, тогда он схватил металлический совок иударил им свою возлюбленную. Его друг попытался остановить агрессию, но попался под горячую руку. Подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил им друга в грудь.

О произошедшей драке подозреваемый сообщил родственникам пострадавшего по телефону, а потом просто скрылся на своём авто.

Но после того, как близкие погибшего сообщили в полицию о случившемся, мужчину быстро нашли и задержали. В салоне полицейской машины тот напал на сотрудника полиции и ударил его по голове.  

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, по изъятым предметам назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, вину в совершенном преступлении он признал, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования действиям задержанного также будет дана правовая оценка в части применения насилия в отношении представителя власти и причинения телесных повреждений супруге злоумышленника.

пресс-служба СК РФ по РБ 
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