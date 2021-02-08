В Башкирии 10-летняя девочка стала жертвой преступника в раздевалке

10-летняя школьница из Белорецка стала жертвой преступника прямо в раздевалке танцевального кружка. Об этом сообщают корреспонденты «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник правоохранительных органах.

Известно, что в полицию обратилась мама пострадавшей девочки. По словам женщины, её дочка занималась танцами в зале и оставила куртку в открытой раздевалке. Именно в этот момент неизвестный вытащил из кармана курточки сотовый телефон школьницы.