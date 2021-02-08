Сергей Новиков об объединении БашГУ и УГАТУ: «Это действительно интересная мысль, интересная идея»

Сегодня региональным вузам тяжело конкурировать с московскими университетами. И, конечно, по отдельности добиваться значимых результатов из года в год становится всё сложнее. Когда мы объединяем свой научный, кадровый потенциал в одно целое, тогда действительно становимся силой не только в науке. Мы видим, что возможны интересные варианты с точки зрения синергетического эффекта, когда будут взаимодействовать кафедры, исследователи, ученые. Поэтому я думаю, что это однозначно интересная и перспективная идея. Конкретных сроков мы пока не очерчиваем. Но понимаем, что уже сегодня надо идти вперед.

Сергей Новиков, ректор УГАТУ