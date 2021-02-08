Сергей Новиков об объединении БашГУ и УГАТУ: «Это действительно интересная мысль, интересная идея»
В Уфе состоялась встреча Главы Башкирии Радия Хабирова и представителей научного сообщества. Ректор УГАТУ Сергей Новиков оценил идею об объединении БашГУ и УГАТУ позитивно. Он отметил, что основная цель - это повышение их конкурентоспособности.
В последнее время в экспертном сообществе звучит много различных версий, мнений. Могу сказать, что авиационный университет давно работает над идеей трансформации университета. Речь идёт и про образовательный процесс, и про науку. Исторически мы достаточно плотно работаем с Башкирским государственным университетом. Поэтому считаю, что это действительно интересная мысль, интересная идея. Но для этого мы должны понимать, какие у нас есть слабые и сильные стороны, чтобы консолидироваться и идти вместе в деле завоевания новых ресурсов, победы в различных конкурсах.
Сергей Новиков, ректор УГАТУ
Также Новиков подчеркнул, что в РФ и в мире идет жесткая межвузовская конкуренция.
Сегодня региональным вузам тяжело конкурировать с московскими университетами. И, конечно, по отдельности добиваться значимых результатов из года в год становится всё сложнее. Когда мы объединяем свой научный, кадровый потенциал в одно целое, тогда действительно становимся силой не только в науке. Мы видим, что возможны интересные варианты с точки зрения синергетического эффекта, когда будут взаимодействовать кафедры, исследователи, ученые. Поэтому я думаю, что это однозначно интересная и перспективная идея. Конкретных сроков мы пока не очерчиваем. Но понимаем, что уже сегодня надо идти вперед.
Сергей Новиков, ректор УГАТУ
Напомним, решения об объединении высших учебных заведений могут принять только ученые советы университетов.