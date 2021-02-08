В Стерлитамаке по просьбе жителей наладили работу светофора

Стерлитамак. Перекресток Строителей и Проспекта
Октября. Из-за неправильной работы светофоров водители не могли
сориентироваться на дороге, что создавало сложности для всех участников
движения.
Светофор
горел во все стороны зелёным светом. Естественно, это вызывало затруднение как
и у пешеходов, так и у водителей транспорта. Был затор.Ильдар Таштимиров, местный житель
Этот микрорайон в Стерлитамаке активно
застраивается, появляется больше жителей и машин. Недалеко от этого участка
дороги находится и торговый центр. Поток людей, переходящих проезжую часть,
внушительный. Жители города забили тревогу в социальных сетях.
Житель
Стерлитамака на странице Главы региона Радия Хабирова обратился с вопросом о
том, что светофор на улице Строителей работает некорректно. В связи с этим там периодически
происходят аварии и возникают сложные ситуации на дороге. Этот вопрос мы
оперативно направили в город, в администрацию. Коллеги в этот же вечер выехали
на место и действительно зафиксировали факт некорректной работы светофора.Никита Теренин, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан
Информацию передали в коммунальные службы
Стерлитамака. Потребовалось меньше суток, чтобы решить проблему.
Причиной
некорректной работы стало физическое воздействие на светофорный объект – ДТП или
вандализм. На место была вызвана подрядная организация, которая
специализируется на выполнении данного вида работ. Они же в свою очередь
выполнили ремонтные работы на безвозмездной основе. На данный момент светофор
работает логично. Ведутся работы по установлению обстоятельств, при которых
произошёл данный дефект.Марат Кинзябаев, начальник отдела строительства администрации г. Стерлитамака
Автору обращения администрация отправила фотоотчет о
проделанной работе. Оперативность решения вопроса приятно удивила местных
жителей.
На
моё удивление очень быстро сработала администрация и соответствующие службы. И
через некоторое время, дня даже не прошло, как всё заработало и движение
восстановилось.Ильдар Таштимиров, местный житель
Всего за прошлый год система «Инцидент-менеджмент» зарегистрировала
и обработала свыше 58 тысяч обращений со всей республики. Преобладающее
количество сообщений от жителей традиционно связаны со сферой ЖКХ,
благоустройством, состоянием дорог и здравоохранением. Начиная с весны выросло
число вопросов о коронавирусе, социальном обслуживании и защите населения,
государственной поддержке и выплатах в период пандемии.
С
начала года в систему «Инцидент-менеджмент» поступило порядка 500 обращений по
нашему городу. Все обращения имеют определённые сроки исполнения. На каждый
вопрос даётся около 24 часов. И мы стараемся именно в этот промежуток времени
оперативно решать все вопросы.Виталий Григорьев, исполняющий обязанности начальника отдела по связям со СМИ администрации г. Стерлитамака
Активная работа с обращениями жителей в соцсетях
ведется в Башкортостане с 2018 года. Главное преимущество в сравнении с
традиционными способами получения жалоб через личный прием, письменно или по
телефону, где по закону ответ заявителю должен поступить в течение 30 дней, –
быстрая реакция на проблему гражданина и ее решение в кратчайшие сроки. Иными
словами, благодаря системе «Инцидент-менеджмент» власть может услышать желания
людей и в сжатые сроки сделать то, что
им действительно нужно.