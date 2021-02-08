В Стерлитамаке по просьбе жителей наладили работу светофора

Житель Стерлитамака на странице Главы региона Радия Хабирова обратился с вопросом о том, что светофор на улице Строителей работает некорректно. В связи с этим там периодически происходят аварии и возникают сложные ситуации на дороге. Этот вопрос мы оперативно направили в город, в администрацию. Коллеги в этот же вечер выехали на место и действительно зафиксировали факт некорректной работы светофора.

Никита Теренин, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан