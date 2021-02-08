В Уфе прокуратура начала проверку по факту отключения отопления в 32 домах

Устранили аварию, оставившую без тепла и горячей воды свыше пяти тысяч уфимцев. Сегодня ночью в двух районах Уфы было отключено теплоснабжение из-за прорыва трубы.

Подача тепла прекратилась в Октябрьском и Советском районах, по улицам Комсомольской, Малой Тихорецкой и проспекту Октября. Сейчас на повреждённом участке ведутся работы. Подачу тепла восстановили. По факту аварии прокуратура Уфы начала проверку.

В центре Уфы клубы пара валили из-под земли с самого утра. Не дождавшись капитального ремонта, трубы забили кипятком. В плотном тумане сотрудники БашРТС искали повреждение, оставившее ночью без тепла свыше 30 домов. В результате аварии пострадали школа и два детских сада. Они были временно закрыты.

В результате обхода была выявлена затопление тепловой камеры в районе улицы 50 лет СССР. Была организована откачка сетевой воды. Для проведения дальнейших работ было необходимо отключение теплоснабжения. Под отключение попали 45 объектов, в том числе 32 жилых дома. Татьяна Валиева, пресс-секретарь ООО «БашРТС»

Чтобы оперативно запустить теплоснабжение, в жилых домах работы велись сразу в нескольких направлениях.

В настоящее время место аварии оцеплено, там проводятся работы. Порыв на теплотрассе устраняют 30 специалистов и 13 единиц техники. Предварительная причина – коррозия металла.

Ситуацию с отоплением взяли на контроль в Управлении гражданской защиты города. Детей работающих родителей распределили в близлежащие детские сады. Школьников перевели на дистанционное обучение, а для населения подготовили пункты временного размещения на базе нескольких учебных учреждений.

Наша школа может принять минимум 50 человек, при входе есть стол регистрации. Можем провести в актовый, провести в спортивный зал. Надежда Акишева, директор школы №97

Все это время коммунальщики держали связь с жителями. Для поддержания температуры в подъездах было задействовано 15 тепловых пушек. Они работали на солярке, чтобы не увеличивать расход общедомового электричества.

Ближе к вечеру сотрудники БашРТС сумели устранить течь и практически ликвидировать аварию на тепломагистрали. Ресурсоснабжающая организация начала подачу тепла в квартиры.