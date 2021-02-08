В Уфе прокуратура начала проверку по факту отключения отопления в 32 домах

Устранили аварию, оставившую без тепла и горячей воды свыше пяти тысяч уфимцев. Сегодня ночью в двух районах Уфы было отключено теплоснабжение из-за прорыва трубы.
Подача тепла прекратилась в Октябрьском и Советском районах, по улицам Комсомольской, Малой Тихорецкой и проспекту Октября. Сейчас на повреждённом участке ведутся работы. Подачу тепла восстановили. По факту аварии прокуратура Уфы начала проверку.
В центре Уфы клубы пара валили из-под земли с самого утра. Не дождавшись капитального ремонта, трубы забили кипятком. В плотном тумане сотрудники БашРТС искали повреждение, оставившее ночью без тепла свыше 30 домов. В результате аварии пострадали школа и два детских сада. Они были временно закрыты.
Чтобы оперативно запустить теплоснабжение, в жилых домах работы велись сразу в нескольких направлениях.
В настоящее время место аварии оцеплено, там проводятся работы. Порыв на теплотрассе устраняют 30 специалистов и 13 единиц техники. Предварительная причина – коррозия металла.
Ситуацию с отоплением взяли на контроль в Управлении гражданской защиты города. Детей работающих родителей распределили в близлежащие детские сады. Школьников перевели на дистанционное обучение, а для населения подготовили пункты временного размещения на базе нескольких учебных учреждений.
Все это время коммунальщики держали связь с жителями. Для поддержания температуры в подъездах было задействовано 15 тепловых пушек. Они работали на солярке, чтобы не увеличивать расход общедомового электричества.
Ближе к вечеру сотрудники БашРТС сумели устранить течь и практически ликвидировать аварию на тепломагистрали. Ресурсоснабжающая организация начала подачу тепла в квартиры.
Капитальный ремонт поврежденного участка тепломагистрали был запланирован на этот год. Последний раз реконструкцию здесь проводили почти 30 лет назад. В связи с аварией уфимская прокуратура начала проверку. В ведомстве изучат, как эксплуатировалась теплосеть, а также проверят соблюдение прав граждан на получение услуг надлежащего качества.