Как пройти вакцинацию от коронавируса в Уфе

В медучреждениях республики продолжается вакцинация жителей от коронавирусной инфекции. Двухкомпонентный препарат делают с промежутком в три недели. Уже после первой дозы у пациента появляются антитела к заболеванию. Записаться на процедуру можно через регистратуру и дистанционно на портале «Госуслуги».

Процедура вакцинации начинается с анкетирования и письменного согласия пациента. Далее осмотр у терапевта, который дает официальный допуск в процедурный кабинет. Онкология, хронические заболевания в стадии обострения и возраст младше 18 лет – причины, по которым сделать вакцинацию не получится.

Противопоказанием для вакцинации является острый период инфекции, температура. Беременность тоже является противопоказанием. Аурика Муфтахова, терапевт городской поликлиники № 43

В уфимскую поликлинику № 43, которая обслуживает микрорайон Сипайлово, поступило 230 доз вакцины «ГамКовидВак». Это первая партия для медучреждения. Одна ампула рассчитана на пять пациентов.

Сразу после укола полчаса придется провести у кабинета врача. При отсутствии негативных реакций можно идти домой. А вот повышение температуры в первые дни вакцинации до 37 – нормальное явление, говорят медработники. Пациенты, пока не имеющие антител к COVID-19, выбирают дистанционный способ записи на процедуру.

Зашел в «Госуслуги», записался, пришел. Накануне сдал на антитела – не было. Вакцинация – реальный способ избежать осложнений любых заболеваний. Тимур Насибуллин

Коронавирусом не хочу заболеть, поэтому прошел на вакцинацию. Руслан Миниахметов

На портале «Госуслуги» после вакцинации открывается доступ к дневнику самонаблюдения. Лучше вести его исправно, чтобы отслеживать реакции организма на укол. Второй компонент препарата делают через три недели. Об этом напомнят участковые врачи телефонным звонком, либо придет уведомление в личном кабинете.

После первого компонента должны появиться антитела. Второй компонент делается добавочным, чтобы увеличить титр антител. НА 42-й день можно считать, что человек защищен. Согласно клиническим исследованиям эффективность составляет 95 процентов. Данил Батршив, заведующий отделом управления качества медицинской помощи городской поликлиники № 43