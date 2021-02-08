Радий Хабиров поздравил ученых Башкирии с Днем российской науки

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил научное сообщество региона с Днём российской науки. В уфимском Конгресс-холле «Торатау» руководитель региона встретился с молодыми учеными, а также с руководителями вузов и научных организаций республики.

Создание Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня стало главным достижением республики в прошлом году. Об этом заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров на встрече с учёными. Глава региона поблагодарил представителей вузов за поддержку этого решения и подчеркнул их большой вклад в разработку НОЦ. По его словам, сделан первый шаг на пути к трансформации науки и образования.

Так же сегодня ученые в формате public talk обсудили роль академической науки в проекте Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, который будет создан в Башкортостане. Эксперты детально принимают планы по каждому из направлений сотрудничества.

Сегодня на площадке УФИЦ РАН удалось соединить ключевые направления науки в республике. Это генетика, цифровая зеленая химия, передовые производственные технологии. Камиль Рамазанов, проректор по инновационной деятельности УГАТУ

Молодые ученые УГАТУ разрабатывают зеленые технологии для нефтехимии. Одна из разработок направлена на то, чтобы сократить солеотложения, негативно влияющие на экологию. Ее могут использовать нефтяные компании при добыче углеводородов на скважинах.