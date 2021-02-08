В Уфе с вдовы погибшего в ДТП пытаются взыскать 360 тысяч рублей

В Уфе страховая компания пытается взыскать компенсацию с жены погибшего в ДТП. Авария произошла в мае 2019 года, а теперь супруге предъявили иск на 360 тысяч рублей. Эти средства страховщик выплатил пострадавшему в аварии. Причиной требований стало то, что водитель, находящийся за рулем, не был вписан в полис ОСАГО на управление данным транспортным средством.

В аварии, которая произошла два года назад, Алсу Сабитова потеряла своего мужа. Это случилось ранним утром за городом. Супруг ехал в автомобиле вместе с отцом: на вираже машину занесло и опрокинуло в кювет. Свекор получил травмы, но выжил. А вот Марата выбросило из салона – он погиб на месте.

Машина принадлежала свекру, по словам которого, за рулем был не он сам, а Марат. По страховке владельцу как пострадавшему пассажиру выплатили 360 тысяч рублей. Казалось бы, что история закрыта. Однако спустя полгода женщине пришло досудебное требование от страховой компании.

Поскольку ответчик не включен в число водителей, допущенных к управлению этим транспортным средством, если в договоре обязательного страхования предусмотрено использование транспортного средства только водителями, указанными в полисе ОСАГО, что подтверждено документально, то у истца возникает право предъявить к причинившему вред лицу регрессные требования в размере произведенной страховщиком страховой выплаты.

Погибший супруг был признан виновником аварии, а значит право на возмещение ущерба для страховой – долг – унаследовали его жена и несовершеннолетний ребенок. Они должны выплатить 360 тысяч рублей.

Осталась одна без мужа, ребенок без отца. Не знаю, как быть. Пыталась позвонить отцу, он сказал, что деньги получил, но уже их потратил. Больше он с нами не общался. Алсу Сабитова

Страховая компания подала на женщину в суд. Юристы признают: требования законны и избежать ответственности, скорее всего, не удастся. Однако вопросы вызвали детали самой аварии, которые заставили усомниться: был ли за рулем погибший?

С позиции моей доверительницы, тесть не был пристегнут, а он получил ушиб грудной клетки и шейного позвонка. Это происходит именно из-за удара на месте водителя. В материалах дела видно, что заднее колесо разбито, тело мужа находилось далеко. Равиль Хакимзянов, юрист

В случае, если за рулем был не Марат Сабитов, его семье не потребуется и компенсировать ущерб. В компании «Росгосстрах» прокомментировали, что регрессные требования, то есть случаи возврата, возникают довольно часто. С виновника могут взыскать компенсацию и в других случаях.

Не надо садиться без прав, не надо садиться за руль, не будучи вписанным в полис, не надо садиться за руль в нетрезвом состоянии. Потому что весь ущерб будут возмещать с вас или с ваших наследников. Юрий Шпизель, директор филиала компании «Росгосстрах» в Республике Башкортостан