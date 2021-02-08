В Уфе с вдовы погибшего в ДТП пытаются взыскать 360 тысяч рублей

В Уфе страховая компания пытается взыскать компенсацию с жены погибшего в ДТП. Авария произошла в мае 2019 года, а теперь супруге предъявили иск на 360 тысяч рублей. Эти средства страховщик выплатил пострадавшему в аварии. Причиной требований стало то, что водитель, находящийся за рулем, не был вписан в полис ОСАГО на управление данным транспортным средством.
В аварии, которая произошла два года назад, Алсу Сабитова потеряла своего мужа. Это случилось ранним утром за городом. Супруг ехал в автомобиле вместе с отцом: на вираже машину занесло и опрокинуло в кювет. Свекор получил травмы, но выжил. А вот Марата выбросило из салона – он погиб на месте.
Машина принадлежала свекру, по словам которого, за рулем был не он сам, а Марат. По страховке владельцу как пострадавшему пассажиру выплатили 360 тысяч рублей. Казалось бы, что история закрыта. Однако спустя полгода женщине пришло досудебное требование от страховой компании.
Поскольку ответчик не включен в число водителей, допущенных к управлению этим транспортным средством, если в договоре обязательного страхования предусмотрено использование транспортного средства только водителями, указанными в полисе ОСАГО, что подтверждено документально, то у истца возникает право предъявить к причинившему вред лицу регрессные требования в размере произведенной страховщиком страховой выплаты.
Погибший супруг был признан виновником аварии, а значит право на возмещение ущерба для страховой – долг – унаследовали его жена и несовершеннолетний ребенок. Они должны выплатить 360 тысяч рублей.
Страховая компания подала на женщину в суд. Юристы признают: требования законны и избежать ответственности, скорее всего, не удастся. Однако вопросы вызвали детали самой аварии, которые заставили усомниться: был ли за рулем погибший?
В случае, если за рулем был не Марат Сабитов, его семье не потребуется и компенсировать ущерб. В компании «Росгосстрах» прокомментировали, что регрессные требования, то есть случаи возврата, возникают довольно часто. С виновника могут взыскать компенсацию и в других случаях.
Включить нового водителя в страховой полис можно буквально за полчаса, причем абсолютно бесплатно. Что касается иска в отношении Алсу Сабитовой, то суд удовлетворил просьбу юристов о рассмотрении дополнительных материалов по делу. Отец погибшего, который также был в салоне, привлечен в качестве третьей стороны. Не исключено, что вскоре и следователям придется снова устанавливать, кто же на самом деле был виновником смертельной аварии.