В Стерлитамаке для туристов впервые организовали гастротур

Направление гастрономического туризма сегодня в тренде, это важная составляющая для развития туризма в России и в Республике Башкортостан. Когда он тесно связан с экотуризмом, с геологией, изучением местных достопримечательностей, краеведением – это уникально, это позволяет не просто «попробовать город на вкус», но и прикоснуться к истории, осознать значимость исторического наследия и важность его сохранения для будущих поколений. Замечательно, что теперь гастротур есть и в Стерлитамаке.

Элина Гатауллина, заместитель председателя Госкомитета РБ по туризму