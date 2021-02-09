В Стерлитамаке для туристов впервые организовали гастротур

В Башкирии продолжает развиваться внутренний туризм. Второй год пандемии способствует этому как никогда, поэтому в Стерлитамаке начали осваивать гастротуризм.
Первые участники такого гастротура смогли на себе оценить все прелести второго по величине города Башкирии. Гости Стерлитамака познакомились с местными сыроварами и производителями шоколада, смогли оценить блюда чувашской кухни, которые были приготовлены силами Чувашской национально-культурной автономии города, а также посетить пивоварню. Такой уникальный тур был разработан центром внутреннего туризма «Башгид», сообществом любителей города «Матурама», геопарком «Торатау» и комиссией по туризму Общественной палаты Стерлитамака.
Познакомить гостей с историей через блюда – основная задача, отмечают авторы. Гости второго по величине города Башкирии смогут побывать на пивоварне, попробовать блюда национальной кухни, продегустировать сыры местного бренда, ремесленный шоколад, авторскую лапшу. И все это - в атмосфере старинных купеческих особняков исторической части города. Встречала гостей настоящая «купчиха» Надежда Шмидт.
В презентационном туре приняли участие заместитель председателя Госкомитета по туризму Элина Гатауллина, специалист по событийному программированию Института развития городов Башкортостана Гузель Насырова, СМИ и блогеры Уфы, Стерлитамака и Ишимбая.
Сейчас в «линейке» туров по Стерлитамаку разработаны сразу несколько удобных вариантов для будущих туристов. Длительность экскурсии зависит от вашего желания - от пары часов до нескольких дней.
• 2-х и 3-часовые экскурсии выходного дня для школьников, пенсионеров и активных горожан с посещением купеческого дома купца Кузнецова и гастрообедом с блюдами башкирской и чувашской кухонь,
• арт-экскурсия по муралам и граффити с мастер-классом в библиотеке ремесел и обедом,
• однодневные гастротуры с посещением пивоварни, дегустацией местных брендов сладостей, пиццы, сыра, ремесленного шоколада и напитков,
• двухдневные туры с посещением геопарка «Торатау»: восхождением на вершину священного шихана, обедом в экоотеле у подножия горы и мастер-классом по стрельбе из лука.