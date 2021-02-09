Стало известно, когда в Башкирии решат проблемы обманутых дольщиков

Число обманутых дольщиков должно сократиться наполовину до конца года, а к 2024 проблема должна быть полностью  решена. Федеральный фонд защиты прав дольщиков в текущем году рассмотрит заявки на софинансирование 31 проблемного дома в республике.

Об этом говорили на еженедельном оперативном совещании под руководством Главы республики. Всего в Башкирии насчитывается 125 объектов, в случае с которыми застройщиками нарушены сроки ввода в эксплуатацию. Большая часть проблемных объектов располагается в Уфе, Стерлитамаке, а также Уфимском, Иглинском и Кармаскалинском районах.

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В 2020 Наблюдательный совет Фонда одобрил софинансирование 53 проблемных домов, на которые направят 6 млрд рублей (с учётом взноса республики в размере 700 млн рублей). Это позволит восстановить права более 2,7 тысячи дольщиков.

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