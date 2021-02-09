Стало известно, когда в Башкирии решат проблемы обманутых дольщиков

Число обманутых дольщиков должно сократиться наполовину до конца года, а к 2024 проблема должна быть полностью решена. Федеральный фонд защиты прав дольщиков в текущем году рассмотрит заявки на софинансирование 31 проблемного дома в республике.

Об этом говорили на еженедельном оперативном совещании под руководством Главы республики. Всего в Башкирии насчитывается 125 объектов, в случае с которыми застройщиками нарушены сроки ввода в эксплуатацию. Большая часть проблемных объектов располагается в Уфе, Стерлитамаке, а также Уфимском, Иглинском и Кармаскалинском районах.