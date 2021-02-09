В Уфе прошел учебно-тренировочный сбор волонтеров-поисковиков

В Уфе состоялся учебно-тренировочный сбор волонтеров-поисковиков «Лиги безопасности».В качестве полигона организаторы выбрали парк имени Калинина. Добровольцев обучили навыкам поиска в реальной природной среде.
Представители поисковой организации «Лиза Алерт» учили волонтеров ориентироваться по компасу, показывали, как правильно прочесывать лесную местность и работать на отклик.
Спасатели продемонстрировали профессиональное мастерство в оказании первой и психологической помощи. Как отмечают в МЧС, зимой темнеет рано, а потому нередко любители лесных прогулок могут заблудиться. Успешно прошедших испытания ждал горячий чай и теплый автобус.