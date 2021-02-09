В Башкирии на трассе в аварии с грузовиком погибло два человека

Сегодня, 9 февраля, под Уфой произошла смертельная авария. Инцидент зарегистрирован в девятом часу утра на 1480 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, на трассе столкнулись «Лексус», который двигался в сторону Челябинска, и грузовик «Тонар». Произошло лобовое столкновение, которое унесло жизнь двух пассажиров легковушки.

На месте инцидента работают экстренные службы, полиция и врачи. Причины произошедшего предстоит выяснить. Также устанавливаются личности погибших.