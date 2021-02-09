В Башкирии три студентки отравились творогом

В Бакалинском районе три молодые девушки попали в больницу после лёгкого ужина. Студентки 16 и 17 лет отравились творогом.

Как сообщает издание «КП-Уфа», девочки учатся на 1 курсе Бакалинского государственного аграрного техникума. 7 февраля студентки решили перекусить творогом, который купили в экономаркете. Но через какое-то время они почувствовали сильное недомогание и обратились в больницу.

У девочек выявили острый гастроэнтерит лёгкой степени тяжести. К счастью, госпитализация студенткам не понадобилась. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.