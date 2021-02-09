В Башкирии для многодетных семей действует система скидок по карте «Алга»

Многодетные семьи Башкирии могут получить скидки и льготы по карте «Алга». Пилотный проект уже запущен, а сам старт запланирован на 1 марта.

Пресс-служба Общественной палаты Башкирии сообщает, что проект был разработан при взаимодействии БРСК, Министерства семьи труда и социальной защиты населения РБ, а также Министерства цифрового развития государственного управления РБ и АНО «МногодетОК».

На данный момент в программе лояльности участвуют 438 организаций Башкирии. Планируется, что на Семейном портале РБ будет опубликована удобная интерактивная карта с указанием всех мест, что предоставляют скидки многодетным семьям.

Больше года многодетные семьи получают специальный документ, которое подтверждает статус. Уже осенью этого года портал «Госуслуги» запустит сервис, который позволит получить каждому члену многодетной семьи QR-код, который предоставят после подтверждения статуса. Вместо удостоверения такой код будет действовать по всей стране. А в Башкирии его можно будет синхронизовать с картой «Алга».