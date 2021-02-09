В Сибае начали внутренний ремонт сгоревшей филармонии

Сибайская филармония, пострадавшая в результате пожара 2015 года, постепенно обретает обновленный вид. Ранее строители восстановили фасад здания. Сейчас основной фронт работ перешел во внутренние помещения.

Оценить ход реконструкции и определиться с датой первого дебютного концерта на новой сцене в Сибай прибыла министр культуры Башкортостана Амина Шафикова. Ранее оговорённые сроки открытия объекта сдвинули в ноябре прошлого года. Причиной задержки подрядная организация указала удорожание сметной стоимости.

Вопросы дополнительного финансирования будут решаться после проведения новой проектной экспертизы в ближайшие несколько недель. В связи с этим глава Минкульта видит необходимым существенно нарастить темп работ, для чего стоит расширить штат рабочих занятых на объекте.