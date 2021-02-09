В Башкирии показали работу волонтеров Красного Креста

Пожары, взрывы и наводнения. Волонтёры Красного Креста всегда готовы прийти на помощь пострадавшим. Помимо этого, добровольцы оказывают и психологическую поддержку тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Пожары случаются часто. Протянуть руку помощи жителям республики, которые из-за огня лишились своего жилья, всегда готовы волонтёры Красного Креста. Помимо одежды и обуви, погорельцы получают продуктовые и постельные наборы, средства гигиены.
Чай, макароны и масло. Состав продуктовых наборов может меняться. Кстати, именно в продовольственных товарах Красный Крест испытывает нужду. Ведь в год за помощью обращаются примерно 3 тысяч человек, а желающих помочь организации в разы меньше.
Юрий Симонов четверть века посвятил работе в Красном Кресте. За это время он смог помочь тысячам нуждающимся. Организация получила множество наград, но правда такова, что Красный Крест выживает сегодня только благодаря пожертвованиям и грантам. Поэтому и просят помощи у народа, а средства на аренду помещения и коммунальные услуги собирают с курсов первой помощи.
В жизни часто бывают случаи, когда каждая секунда дорога. Но просто прочитать теорию недостаточно. Вот почему Красным Крестом разработана уникальная программа «Первая помощь». Её цель – научить как можно больше людей сделать всё необходимое, чтобы спасти человеческую жизнь.
В центре Красного Креста в первую очередь учат практическим навыкам, моделируя чрезвычайную ситуацию. По сценарию у этого пострадавшего артериальное кровотечение, вызванное переломом бедра. Если не наложить жгут и не остановить кровь, смерть может наступить меньше чем через двадцать минут.
Курсы в организации проводят уже более 15 лет. Опытный инструктор учит возвращать пострадавшего к жизни: делать непрямой массаж сердца, искусственное дыхание и останавливать кровотечение. Обучение занимает один полный день. По окончании выдается российское удостоверение, которое действует три года, и сертификат международного образца. Он признается во всех странах мира.
Антон – руководитель волонтёрской группы, по совместительству инструктор курса по оказанию первой помощи. Сейчас в красном кресте есть 10 добровольцев, которые находятся здесь практически постоянно. Можно сказать, золотой состав организации. Среди них и шестнадцатилетняя Алина Ахияретдинова. Она ведёт социальные сети и занимается продвижением сайта. Рустам Мустафин пришел сюда два года назад. Принёс вещи для погорельцев и не смог остаться в стороне. Ещё 30 человек есть в резерве. Они готовы прийти на подмогу в любой момент, если вдруг где-то случится беда. Но очень надеются, что этого не произойдёт.