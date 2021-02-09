В Башкирии показали работу волонтеров Красного Креста

Пожары, взрывы и наводнения. Волонтёры Красного Креста всегда готовы прийти на помощь пострадавшим. Помимо этого, добровольцы оказывают и психологическую поддержку тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Пожары случаются часто. Протянуть руку помощи жителям республики, которые из-за огня лишились своего жилья, всегда готовы волонтёры Красного Креста. Помимо одежды и обуви, погорельцы получают продуктовые и постельные наборы, средства гигиены.

Чай, макароны и масло. Состав продуктовых наборов может меняться. Кстати, именно в продовольственных товарах Красный Крест испытывает нужду. Ведь в год за помощью обращаются примерно 3 тысяч человек, а желающих помочь организации в разы меньше.

Есть об этом публикации, что мы просим приносить продуктовые наборы. Сразу скажу, мы не раздаём их кому попало. В первую очередь 99% они идут погорельцам. Каждый день происходят десятки пожаров и десятки семей остаются без крова. Юрий Симонов, координатор Республиканского отделения Российского Красного Креста

Юрий Симонов четверть века посвятил работе в Красном Кресте. За это время он смог помочь тысячам нуждающимся. Организация получила множество наград, но правда такова, что Красный Крест выживает сегодня только благодаря пожертвованиям и грантам. Поэтому и просят помощи у народа, а средства на аренду помещения и коммунальные услуги собирают с курсов первой помощи.

В жизни часто бывают случаи, когда каждая секунда дорога. Но просто прочитать теорию недостаточно. Вот почему Красным Крестом разработана уникальная программа «Первая помощь». Её цель – научить как можно больше людей сделать всё необходимое, чтобы спасти человеческую жизнь.

В центре Красного Креста в первую очередь учат практическим навыкам, моделируя чрезвычайную ситуацию. По сценарию у этого пострадавшего артериальное кровотечение, вызванное переломом бедра. Если не наложить жгут и не остановить кровь, смерть может наступить меньше чем через двадцать минут.

Курсы в организации проводят уже более 15 лет. Опытный инструктор учит возвращать пострадавшего к жизни: делать непрямой массаж сердца, искусственное дыхание и останавливать кровотечение. Обучение занимает один полный день. По окончании выдается российское удостоверение, которое действует три года, и сертификат международного образца. Он признается во всех странах мира.