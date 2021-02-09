В Башкирии сельчане организовали «Зимний сабантуй – 2021»

В селе Дюртюли Шаранского района прошёл праздник «Зимний сабантуй – 2021». Организаторы пригласили гостей из Базгиевского сельсовета.
Жители этих двух сельских поселений присоединились к поддержке деревни Каракашлы, участвующей в конкурсе «Трезвое село». Были организованы боулинг, рыбалка, забег в мешках и зимний футбол с участием женских коллективов.
На протяжении 12 лет команды ездят друг к другу, сохраняя необычные традиции встреч двух сельских поселений. Для гостей приготовили домашнюю выпечку: чак-чак, блины, пироги, а также другие вкусные гостинцы.