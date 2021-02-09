В Уфе «сотрудница» газовой службы украла у пенсионерки 40 тысяч рублей

Полиция предупреждает: не впускайте в дом незнакомцев! Если визитеры представляются сотрудниками коммунальных, социальных и других организаций – попросите предъявить документы, перезвоните в учреждение, от имени которого они действуют, и уточните, являются ли эти люди их сотрудниками. Перепроверяйте всю информацию, поступающую вам от незнакомых лиц.

пресс-служба МВД по РБ