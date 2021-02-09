В Уфе «сотрудница» газовой службы украла у пенсионерки 40 тысяч рублей

В полицию Уфы обратилась 80-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенницы. Подробности сообщает пресс-служба МВД по РБ.
В злополучный день в квартиру пенсионерки позвонила женщина, которая представиласьсотрудницей газовой службы. Под предлогом проверки счётчика она прошла в квартиру – провела осмотр оборудования на кухне, даже заполнила документы и дала пенсионерки их подписать. А потом так же спокойно покинула квартиру.
Только через некоторое время уфимка заметила пропажу крупной суммы денег – 40 тысяч рублей, которые лежали на диване под подушкой. Конечно, расстроенная пенсионерка поспешила обратиться в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут поиски мошенницы.