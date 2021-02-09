Число смертей от COVID-19 в Башкирии преодолело новый рубеж

В Башкирии вновь увеличилось количество летальных исходов в результате новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют обновленные данные федерального штаба по борьбе с инфекцией.

Так, за минувшие сутки еще два жителя республики скончались на больничной койке от осложнений, вызванных covid-19. Общее число жертв, по состоянию на 9 февраля, уже достигло 210 фактов смерти.

Всего в Башкирии обнаружено и подтверждено лабораторно 25 731 случай заболевания. Этот показатель вырос по сравнению с прошедшими 24 часами на 165 новых случаев заражения.