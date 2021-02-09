В России за сутки коронавирус подтвердился у 15 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Актуальная информация была опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.

Фото №1 - В России за сутки коронавирус подтвердился у 15 тысяч человек

За всё время пандемии в России выявлено 3 998 216 случаев заболевания коронавирусом. Этот показатель за сутки увеличился на 15 019 пациентов. При этом одновременно болеют 426 732 человека.

С выздоровлением было выписано 21 795 человек за сутки, а за всё время – 3 493 886. Смертью закончилось ещё 530 случаев заболевания (за всё время – 77 598).

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