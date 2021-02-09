Власти Уфы вернули два популярных троллейбусных маршрута

Сегодня на совещании в городской администрации власти Уфы заявили о возвращении на линию двух популярных троллейбусных маршрутов. 

Фото №1 - Власти Уфы вернули два популярных троллейбусных маршрута

В последние годы маршрутная сеть башкирской столицы активно развивается. Одновременно с этим идут споры касательно будущего электротранспорта. Достаточно вспомнить лишь постоянные планы о соединении южной и северной трамвайных веток, которые разорвали более 15 лет назад. 

Постоянные ремонты дорог отрезали троллейбусное сообщение до Затона. Однако сегодня в мэрии отметили, что маршруты троллейбусов №3 и №18 возобновляются. 

На муниципальные маршруты, обслуживаемые ГУП «Башавтотранс», за последний год поступило 205 автобусов. Частными перевозчиками приобретено 78 автобусов средней и большой вместимости, часть из которых имеет низкий пол, что облегчает посадку и высадку пассажиров, а также оборудование для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями передвижения и пассажиров с детскими колясками. Кроме того, возобновлено движение по троллейбусным маршрутам № 3 и № 18.

Азат Хайруллин, замглавы администрации г. Уфы

Напомним, маршрут №3 стартует от Центрального рынка и направляется в Затон по проспекту Дружбы народов и улице Ахметова. Троллейбус №18, проезжая затонский мост, делает поворот на Алексеевское шоссе до поселка 8 марта. 

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