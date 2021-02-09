Власти Уфы вернули два популярных троллейбусных маршрута

На муниципальные маршруты, обслуживаемые ГУП «Башавтотранс», за последний год поступило 205 автобусов. Частными перевозчиками приобретено 78 автобусов средней и большой вместимости, часть из которых имеет низкий пол, что облегчает посадку и высадку пассажиров, а также оборудование для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями передвижения и пассажиров с детскими колясками. Кроме того, возобновлено движение по троллейбусным маршрутам № 3 и № 18.

Азат Хайруллин, замглавы администрации г. Уфы