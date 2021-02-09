Власти Уфы вернули два популярных троллейбусных маршрута

Сегодня на совещании в городской администрации власти Уфы заявили о возвращении на линию двух популярных троллейбусных маршрутов.
В последние годы маршрутная сеть башкирской столицы активно развивается. Одновременно с этим идут споры касательно будущего электротранспорта. Достаточно вспомнить лишь постоянные планы о соединении южной и северной трамвайных веток, которые разорвали более 15 лет назад.
Постоянные ремонты дорог отрезали троллейбусное сообщение до Затона. Однако сегодня в мэрии отметили, что маршруты троллейбусов №3 и №18 возобновляются.
Напомним, маршрут №3 стартует от Центрального рынка и направляется в Затон по проспекту Дружбы народов и улице Ахметова. Троллейбус №18, проезжая затонский мост, делает поворот на Алексеевское шоссе до поселка 8 марта.