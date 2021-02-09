Жительница Уфы с больным ребенком получила неожиданный подарок

В семье Лилии Юмагуловой и ее маленького сына радостное событие. Они переезжают в новую квартиру, которую они так ждали и хотели. А главное, они счастливы, что останутся жить в родном микрорайоне – Деме.
Помог исполнить мечту Лилии и ее шестилетнего сына депутат Горсовета Филюс Ишбулатов. Говорит, его зацепила история женщины.
Юмангуловы давно нуждались в улучшении жилищных условий. Когда-то у Богдана врачи диагностировали проблемы со здоровьем, и он, как нуждающийся, был включен в список граждан, которым полагается жилье вне очереди.
Администрацией города Уфы были заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений в микрорайонах Кузнецовский Затон и Затон. Лилия Юмагулова готова была подождать строительства муниципального жилья в Деме, так как хотела жить именно в этом микрорайоне. Уфимка не возражала о предоставлении ее сыну квартиры в строящемся доме и не просила выделить жилье в обход других граждан. Это и подкупило депутата.
Сама Лилия признается, что очень рада такому подарку. Они с сыном уже планируют скорый переезд в новое жилье.