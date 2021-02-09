Жительница Уфы с больным ребенком получила неожиданный подарок

«У Уфы богатые традиции меценатства и благотворительности, заложенные состоятельными дворянами, купцами. До них мне еще очень далеко, но свою небольшую лепту я хочу внести в это созидательное дело. На протяжении 19 лет я занимаюсь строительным бизнесом и все это время стремлюсь помогать людям, но, признаюсь, таких крупных подарков еще не делал. Мне стало известно о проблеме Лилии Юмагуловой от Администрации Уфы, поскольку я много лет сотрудничаю с ней и являюсь депутатом городского Совета. Решил помочь в меру своих сил и возможностей. От всей души хочу пожелать Лилии и Богдану счастья в новом доме, здоровья и благополучия»,

Филюс Ишбулатов, депутат Горсовета