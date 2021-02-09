Жительница Уфы с больным ребенком получила неожиданный подарок

В семье Лилии Юмагуловой и ее маленького сына радостное событие. Они переезжают в новую квартиру, которую они так ждали и хотели. А главное, они счастливы, что останутся жить в родном микрорайоне – Деме.

Фото №1 - Жительница Уфы с больным ребенком получила неожиданный подарок

Помог исполнить мечту Лилии и ее шестилетнего сына депутат Горсовета Филюс Ишбулатов. Говорит, его зацепила история женщины.

Юмангуловы давно нуждались в улучшении жилищных условий. Когда-то у Богдана врачи диагностировали проблемы со здоровьем, и он, как нуждающийся, был включен в список граждан, которым полагается жилье вне очереди.

Администрацией города Уфы были заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений в микрорайонах Кузнецовский Затон и Затон. Лилия Юмагулова готова была подождать строительства муниципального жилья в Деме, так как хотела жить именно в этом микрорайоне. Уфимка не возражала о предоставлении ее сыну квартиры в строящемся доме и не просила выделить жилье в обход других граждан. Это и подкупило депутата.

«У Уфы богатые традиции меценатства и благотворительности, заложенные состоятельными дворянами, купцами. До них мне еще очень далеко, но свою небольшую лепту я хочу внести в это созидательное дело. На протяжении 19 лет я занимаюсь строительным бизнесом и все это время стремлюсь помогать людям, но, признаюсь, таких крупных подарков еще не делал. Мне стало известно о проблеме Лилии Юмагуловой от Администрации Уфы, поскольку я много лет сотрудничаю с ней и являюсь депутатом городского Совета. Решил помочь в меру своих сил и возможностей. От всей души хочу пожелать Лилии и Богдану счастья в новом доме, здоровья и благополучия»,

Филюс Ишбулатов, депутат Горсовета

Сама Лилия признается, что очень рада такому подарку. Они с сыном уже планируют скорый переезд в новое жилье.

«Рада, что мы с сыном будем жить в этом микрорайоне. В нашем доме располагается спортзал, в соседнем – детская поликлиника, есть развивайка. Здесь чистый воздух, всего в нескольких шагах – природа, речка. И родственники живут неподалеку. Безмерно благодарна Филюсу Хамитовичу за доброту и участие»

Лилия, жительница Уфы
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