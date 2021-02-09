В Уфе начался суд над виновником массовой аварии на Сочинской

Предстал перед судом: в Уфе начали рассматривать дело о смертельном ДТП, виновник которого сел нетрезвым за руль иномарки. Жертвами массовой аварии на улице Сочинской в августе прошлого года стали три человека.

Водителю внедорожника, который проехал на красный сигнал светофора и протаранил отечественный автомобиль, грозит до 15 лет тюрьмы. 39-летнего Эдуарда Гайнанова обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлёкшем смерть двух или более лиц, а также в попытке скрыться с места происшествия.

Мужчина свою вину не признал. На вопросы журналистов отвечать отказался. Впервые с момента аварии мать одного из погибших лицом к лицу встретилась с виновником ДТП.