Синоптики Башкирии рассказали, когда в республику придёт тепло

В Башкирии второй день подряд регистрируется экстремально холодная температура. Ночью 9 февраля в некоторых районах республики столбик термометра опустился до -40°С.

Фото №1 - Синоптики Башкирии рассказали, когда в республику придёт тепло

В ночь с 9 на 10 февраля погода в Башкирии не потеплеет. Синоптики сообщают, что стоит ожидать продолжение аномального холода (-30; -33°С). На отдельных участках дорог прогнозируется снежный накат и гололедица.

А вот уже днём 10 февраля ожидается потепление. Температура воздуха поднимется до -12°С. В некоторых районах выпадет снег.

11 февраля температура воздуха не поднимется выше -11°С днём, и -24°С ночью.

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