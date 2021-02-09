Синоптики Башкирии рассказали, когда в республику придёт тепло

В Башкирии второй день подряд регистрируется экстремально холодная температура. Ночью 9 февраля в некоторых районах республики столбик термометра опустился до -40°С.

В ночь с 9 на 10 февраля погода в Башкирии не потеплеет. Синоптики сообщают, что стоит ожидать продолжение аномального холода (-30; -33°С). На отдельных участках дорог прогнозируется снежный накат и гололедица.

А вот уже днём 10 февраля ожидается потепление. Температура воздуха поднимется до -12°С. В некоторых районах выпадет снег.