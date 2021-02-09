Автопарк Уфы пополнят еще 120 новых автобусов среднего класса

Столичный автопарк пополнят еще 120 новых автобусов среднего класса. По городским маршрутам часть из них выедут уже в апреле. Тогда ожидается поставка первой партии машин. Об этом стало известно во время «Транспортного часа», проведенного Радием Хабировым онлайн-формате.

Радию Хабирову представили дорожную карту развития пассажирских перевозок. Кроме закупки новой техники, запланировано и внедрить новые цифровые сервисы в рамках проекта единой транспортной карты «Алга». За время реализации жителями Башкирии совершено почти 38 миллионов поездок с использованием карты, при этом почти 2,5 млн поездок были бесплатными, что стало возможным благодаря акции «Счастливый час». Таким образом, пассажиры смогли суммарно сэкономить на проезде 48 миллионов рублей.