Автопарк Уфы пополнят еще 120 новых автобусов среднего класса

Столичный автопарк пополнят еще 120 новых автобусов среднего класса. По городским маршрутам часть из них выедут уже в апреле. Тогда ожидается поставка первой партии машин. Об этом стало известно во время «Транспортного часа», проведенного Радием Хабировым онлайн-формате.
Радию Хабирову представили дорожную карту развития пассажирских перевозок. Кроме закупки новой техники, запланировано и внедрить новые цифровые сервисы в рамках проекта единой транспортной карты «Алга». За время реализации жителями Башкирии совершено почти 38 миллионов поездок с использованием карты, при этом почти 2,5 млн поездок были бесплатными, что стало возможным благодаря акции «Счастливый час». Таким образом, пассажиры смогли суммарно сэкономить на проезде 48 миллионов рублей.
Специалисты Башкирского регистра социальных карт расширяют функционал «Алги». Так, в пилотном режиме отрабатывают систему скидок в магазинах и организациях сферы услуг. Кроме того, создали мобильное приложение «Алга» для смартфонов.