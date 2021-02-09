В Башкирии крупные месторождения Зауралья объединит новая железная дорога

Башкирский Сибай и оренбургскую Сару свяжет железная дорога. Строительство новой ветки способно объединить все крупные месторождения башкирского Зауралья в единый промышленный комплекс. Новая трасса станет дублёром ветки Екатеринбург-Челябинск-Орск и сократит дорогу до Казахстана на 250 километров.

При текущей проходимости станции «Сибай» в 1,5 миллиона тонн груза в год введение в эксплуатацию новой ветки способно увеличить показатель более чем в 6 раз. Строительство нового ж/д пути значительно упростит и удешевит логистику, а значит, даст возможность инвесторам спокойно вкладываться в дальнейшую добычу. Общий объем финансирования для реализации проекта сегодня составит порядка 65 миллиардов рублей. Это даст толчок для развития Зауралья.