В Уфе открылась выставка «Без срока давности»

75 лет назад на Нюрнбергском процессе заявили об убийстве мирных жителей, о концлагерях. Сегодня в Уфе открылась выставка под названием «Без срока давности». На экспозиции представлены материалы о жестком обращении с людьми.

Ровно 75 лет назад в Нюрнберге в этот день генерал-лейтенант Руденко выступил на суде. Об агрессии против Советского Союза, массовом убийстве мирных жителей, концлагерях. Историю многочисленных жертв войны сегодня продолжают расследовать поисковики.

Фото №1 - В Уфе открылась выставка «Без срока давности»

Мало кто знает, что на территории СССР было более 40 тысяч концлагерей, но не титульных, которые ФРГ признавали, а маленьких. Такой же концлагерь освобождала дивизия, которая формировалась в Уфе.

Елена Вязовцева, командир поискового отряда «Обелиск»

Из двух тысяч людей в том концлагере выжили меньше 200. Данные о преступлении против мирного населения собрали в экспозицию под названием «Без срока давности».

Фото №2 - В Уфе открылась выставка «Без срока давности»

Это тяжёлая тема, потому что крайне тяжело рассказывать о нечеловеческих страданиях. И эта выставка поднимет вопрос о том, как такое вообще могло быть. Об ответственности тех, кто стоял за фабриками смерти.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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В 2015-м году поисковики из Башкортостана отправились в экспедицию в Крым. Вместе с коллегами из Белогорского района были обнаружены две воронки. 79 человек, из них 27 женщин и два младенца. Факт задокументировали, память позже увековечили.

Мы будем ждать дальнейшего продолжения этой истории: рассмотрения дела в суде и признания на территории Крыма зверств нацисткой Германии.

Ильдар Бикбаев, основатель поискового движения Республики Башкортостан, депутат Государственной Думы

О тех, чья жизнь резко оборвалась или превратилась в мучения, о тех, кто не хотел крови, но не смог её избежать. Выставка «Без срока давности» пройдет в каждом районе республики с начала мая до конца июня.

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