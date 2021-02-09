В Уфе открылась выставка «Без срока давности»

75 лет назад на Нюрнбергском процессе заявили об убийстве мирных жителей, о концлагерях. Сегодня в Уфе открылась выставка под названием «Без срока давности». На экспозиции представлены материалы о жестком обращении с людьми.

Ровно 75 лет назад в Нюрнберге в этот день генерал-лейтенант Руденко выступил на суде. Об агрессии против Советского Союза, массовом убийстве мирных жителей, концлагерях. Историю многочисленных жертв войны сегодня продолжают расследовать поисковики.

Мало кто знает, что на территории СССР было более 40 тысяч концлагерей, но не титульных, которые ФРГ признавали, а маленьких. Такой же концлагерь освобождала дивизия, которая формировалась в Уфе. Елена Вязовцева, командир поискового отряда «Обелиск»

Из двух тысяч людей в том концлагере выжили меньше 200. Данные о преступлении против мирного населения собрали в экспозицию под названием «Без срока давности».

Это тяжёлая тема, потому что крайне тяжело рассказывать о нечеловеческих страданиях. И эта выставка поднимет вопрос о том, как такое вообще могло быть. Об ответственности тех, кто стоял за фабриками смерти. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

В 2015-м году поисковики из Башкортостана отправились в экспедицию в Крым. Вместе с коллегами из Белогорского района были обнаружены две воронки. 79 человек, из них 27 женщин и два младенца. Факт задокументировали, память позже увековечили.

Мы будем ждать дальнейшего продолжения этой истории: рассмотрения дела в суде и признания на территории Крыма зверств нацисткой Германии. Ильдар Бикбаев, основатель поискового движения Республики Башкортостан, депутат Государственной Думы