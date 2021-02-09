В Уфе открылась выставка «Без срока давности»

75 лет назад на Нюрнбергском процессе заявили об убийстве мирных жителей, о концлагерях. Сегодня в Уфе открылась выставка под названием «Без срока давности». На экспозиции представлены материалы о жестком обращении с людьми.
Ровно 75 лет назад в Нюрнберге в этот день генерал-лейтенант Руденко выступил на суде. Об агрессии против Советского Союза, массовом убийстве мирных жителей, концлагерях. Историю многочисленных жертв войны сегодня продолжают расследовать поисковики.
Из двух тысяч людей в том концлагере выжили меньше 200. Данные о преступлении против мирного населения собрали в экспозицию под названием «Без срока давности».
В 2015-м году поисковики из Башкортостана отправились в экспедицию в Крым. Вместе с коллегами из Белогорского района были обнаружены две воронки. 79 человек, из них 27 женщин и два младенца. Факт задокументировали, память позже увековечили.
О тех, чья жизнь резко оборвалась или превратилась в мучения, о тех, кто не хотел крови, но не смог её избежать. Выставка «Без срока давности» пройдет в каждом районе республики с начала мая до конца июня.