В Башкирии Служба спасения 112 приняла за прошлый год 2,2 млн звонков

2 миллиона 200 тысяч звонков приняла Служба спасения 112. Удалось сохранить жизни 1,5 тысячи человек, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Республиканская система предупреждения и ликвидации ЧС подвела итоги 2020-го.
Сотрудники ведомства активно включились в борьбу с коронавирусной инфекцией. Оповещали жителей о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, занимались возвращением туристов из зарубежных стран, вахтовиков с места работы, размещением большого числа граждан Кыргызстана и отправкой их на родину.
Несмотря на пандемию, была продолжена работа по оснащению домов пожарными извещателями. За год установили 269 тысяч таких приборов. Открыли 4 пожарные части. Приобрели 2 современные мобильные химико-радиометрические экспресс-лаборатории, которые способны определить безопасность воды и воздуха по 41 параметру.