В Башкирии Служба спасения 112 приняла за прошлый год 2,2 млн звонков

Пандемия хотела повлиять, но мы вовремя отработали все мероприятия по безопасности личного состава. Мы не можем повесить замки на пожарные части и сказать, что мы болеем. Боеспособность подразделения не упала.

Марат Латыпов, начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан