Жителя Башкирии нашли мёртвым в съёмной квартире

Жуткий инцидент произошёл накануне, 8 февраля. В одной из съемных квартир города Белорецка был найден труп 52-летнего мужчины.

Как сообщает издание «КП-Уфа», тело несчастного нашёл хозяин арендуемой квартиры. В области живота погибшего были обнаружены многочисленные колото-резанные раны. После увиденного мужчина сразу позвонил в полицию.