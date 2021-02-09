Жителя Башкирии нашли мёртвым в съёмной квартире

Жуткий инцидент произошёл накануне, 8 февраля. В одной из съемных квартир города Белорецка был найден труп 52-летнего мужчины.

Фото №1 - Жителя Башкирии нашли мёртвым в съёмной квартире

Как сообщает издание «КП-Уфа», тело несчастного нашёл хозяин арендуемой квартиры. В области живота погибшего были обнаружены многочисленные колото-резанные раны. После увиденного мужчина сразу позвонил в полицию.

С места происшествия криминалисты изъяли два кухонных ножа, следы пятен крови, одежду убитого, а также сняли отпечатки пальцев. Эксперты установили, что тело пролежало в запертой квартире около двух суток.

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