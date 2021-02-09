В Уфе открылись Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров

Завтра в словенской Поклюке стартует чемпионат мира по биатлону. В состав сборной России вошли сразу два башкирских биатлониста – Эдуард Латыпов и Антон Бабиков. Между тем на уфимском спорткомплексе сегодня открылись Всероссийские соревнования среди юниоров.
На торжественной церемонии спортшколам республики вручили сертификаты на спортивное оборудование. В том числе снегоходы «Буран» с укладчиком лыжных трасс, лыжный инвентарь. Новое оборудование появилось в спортшколах Уфы, Ишимбая, Нефтекамска, Кумертау, Мишкинского района.
Биатлонные винтовки вручили спортшколам из Белорецка и города Октябрьского. Новая снегоуплотнительная машина есть теперь и на уфимском спорткомплексе «Биатлон».