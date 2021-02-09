Глава Башкирии в январе вошел в ТОП-5 медиарейтинга глав регионов России

Глава Башкирии Радий Хабиров расположился на четвертом месте по упоминанию в медиапространстве. Такие данные представила компания «Медиалогия». Согласно им, руководитель региона по этому показателю и вовсе занимает первую строчку в ПФО.
В общем рейтинге первую строчку занимает мэр Москвы Сергей Собянин, вторую – губернатор Московской области Андрей Воробьев. Третье место у губернатора Санкт Петербурга Александра Беглова. В десятку также вошли глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, президент Татарстана Рустам Минниханов.
Согласно «Медиалогии», высокие позиции Хабирова аргументируется его активной деятельностью в январе.
Так, среди самых громких инфоповодов запуск проекта «Антиковидный паспорт». Радий Хабиров пояснил, что документ получат перенесшие COVID-19 и имеющие антитела, а также вакцинированные жители Башкирии. После обсуждения было принято решение, что они начнут действовать, когда от коронавируса будут вакцинированы не менее 25% жителей.
Глава Башкирии в ходе послания Государственному собранию также объявил, что с 28 января в регионе приступают к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции.
Широкий резонанс в СМИ и обществе получила критика Главы республики того, как подготовились Минтранс республики и мэрия Уфы к работам по ремонту путепровода на въезде в город, который начался с 8 января