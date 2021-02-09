Глава Башкирии в январе вошел в ТОП-5 медиарейтинга глав регионов России

Так, среди самых громких инфоповодов запуск проекта «Антиковидный паспорт». Радий Хабиров пояснил, что документ получат перенесшие COVID-19 и имеющие антитела, а также вакцинированные жители Башкирии. После обсуждения было принято решение, что они начнут действовать, когда от коронавируса будут вакцинированы не менее 25% жителей.