В Башкирии сотрудница банка похитила более 13 млн рублей

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, с января 2019 года по октябрь 2020 девушка, работая клиентским менеджером банка, похитила более 13,4 млн рублей у 20 клиентов банка. Они вносили денежные средства на депозитные счета на длительный срок. Без ведома и разрешения клиентов сотрудница банка выпускала на их имена банковские карты, а после просто снимала денежные средства в терминалах. Иногда женщина переводила деньги сразу себе на счёт.