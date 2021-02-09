В Башкирии сотрудница банка похитила более 13 млн рублей

На 35-летнею экс-сотрудницу одного из отделений банка города Туймазы возбуждено 20 уголовных дел. Женщина подозревается в хищении денежных средств у вкладчиков.

Фото №1 - В Башкирии сотрудница банка похитила более 13 млн рублей

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, с января 2019 года по октябрь 2020 девушка, работая клиентским менеджером банка, похитила более 13,4 млн рублей у 20 клиентов банка. Они вносили денежные средства на депозитные счета на длительный срок. Без ведома и разрешения клиентов сотрудница банка выпускала на их имена банковские карты, а после просто снимала денежные средства в терминалах. Иногда женщина переводила деньги сразу себе на счёт.

Только когда один из вкладчиков обнаружил отсутствие денег на счету, была проведена проверка. Похищенные деньги сотрудница банка тратила на свои нужды.

Подозреваемая созналась в содеянном и возместила часть причиненного ущерба. В настоящее время с ней проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также причин и условий, способствовавших их совершению, допрашиваются работники банка и потерпевшие, принимаются меры к возмещению причиненного ущерба.

пресс-служба СК РФ по РБ 
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