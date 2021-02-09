Застройщик скандального дома на Руставели в Уфе требует с мэрии 750 млн рублей

Компания ПСК-6, которая выступала застройщиком скандального многоэтажного жилого комплекса на улице Шота Руставели в Уфе, обратилась с иском в Арбитражный суд Башкирии.
Строительная компания считает, что срыв строительства привел к ущербу в 750 миллионов рублей. Напомним, ранее жители города долгое время возмущались внезапному строительству жилого комплекса "Друзья-соседи" в Уфе. Здание строилось максимально близко к старым жилым домам. Уфимцы вполне логично опасались за свою безопасность.
На место строительства приезжал лично Глава Башкирии Радий Хабиров. Именно он распорядился остановить стройку.
В мэрии Уфы подчеркивают, что первое заседание было перенесено на 18 марта. Сейчас на площадке строительство остановлено, фактически котлован величиной в целый жилой двор заморожен. При этом урегулирование споров ведется в судебном порядке, в процессе участвуют все стороны: жители, застройщик и городская администрация.