Застройщик скандального дома на Руставели в Уфе требует с мэрии 750 млн рублей

Компания ПСК-6, которая выступала застройщиком скандального многоэтажного жилого комплекса на улице Шота Руставели в Уфе, обратилась с иском в Арбитражный суд Башкирии.

Строительная компания считает, что срыв строительства привел к ущербу в 750 миллионов рублей. Напомним, ранее жители города долгое время возмущались внезапному строительству жилого комплекса "Друзья-соседи" в Уфе. Здание строилось максимально близко к старым жилым домам. Уфимцы вполне логично опасались за свою безопасность.

На место строительства приезжал лично Глава Башкирии Радий Хабиров. Именно он распорядился остановить стройку.