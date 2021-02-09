СПЧ Башкирии защитит деревню, которую накрывает пылью от карьера

Жители Учалинского района Башкирии уже долгое время жалуются на местный карьер. От производства идут сильные выбросы: пыль периодически покрывает всю деревню Мансурово.

В проблеме разбирались представители СПЧ и советник Главы Башкирии по экологии. В карьере не работают системы очистки, именно поэтому и образуется та самая пыль, которая мешает жителям Мансурово на протяжении уже нескольких лет.

Накануне была проведена встреча совместно с жителями района. В ней приняли участие глава муниципалитета Руслан Гилязетдинов, советник Радия Хабирова по экологии Расих Хамитов, а также представители других министерств и ведомств.

Совет по правам человека взял ситуацию под свой контроль и готовит коллективное требование к собственникам предприятия о необходимости модернизации производства в целях прекращения деятельности, нарушающей права граждан на благоприятную окружающую среду и обеспечение экологической безопасности. Мы будем контролировать исполнение принятых на встрече решений и при необходимости оказывать юридическую поддержку. Зульфия Гайсина, секретарь СПЧ Башкирии

Расих Хамитов отметил, что в селе Мансурово состоялся обстоятельный, широкоформатный разговор с жителями, которых волнует проблема запыленности от деятельности «Сангалыкского диоритового карьера» и пути решения проблемы.

Требование жителей считаем оправданными и эта проблема требует реагирования со стороны органов власти. Важно, что нам удалось очертить границы решения проблем. Руководству предприятия было рекомендовано разработать перспективную стратегию развития производства с учет экологической безопасности. Требуется вложение определенных инвестиций, но жизнь и здоровье населения важнее. Мы продолжим заниматься этой проблемой Расих Хамитов, советник Главы Башкирии по экологии

Глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов заявил, что подобная проблема действительно имеет место быть, и она решаема.