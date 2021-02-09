В Башкирии дети вынуждены ходить пешком до школы 7 километров

Учащимся Альшеевского района приходится идти пешком до школы более семи километров. Автобус их учебного заведения не ездит за детьми. Всем школьникам нужно самим добираться до образовательного учреждения.
С понедельника по пятницу они остаются в интернате при школе. К примеру, третьекласснику Руслану от своей деревни нужно идти семь километров. У родителей нет возможности каждый день довозить его. Почему при существующем школьном транспорте ребятам и их родителям нужно преодолевать препятствия?
Холод уже не препятствие, а просто условие, с которым приходится мириться. Впереди семь километров пути, целый час ходьбы. Деваться некуда – на занятия прийти нужно.
Руслан учится в третьем классе школы села Гайниямак, живет в деревне Тукмакбаш. На время учебы отец отводит мальчика в интернат рядом со школой. Но сам путь проходит через лес. Нередко в дороге Руслану с папой встречались лисы, дикие кабаны и стаи собак.
В автобусе предусмотрены все удобства для детей. Только сами учащиеся ими не пользуются. Школа получила транспорт в декабре 2020 года, но документы на его подготовку так и не оформлены. Поэтому ребята вынуждены жить в интернате.
По словам администрации Альшеевского района, подготовка и подписание документов займет порядка двух недель. И после оформления всех бумаг дети увидят свой школьный автобус.