В Башкирии дети вынуждены ходить пешком до школы 7 километров

Учащимся Альшеевского района приходится идти пешком до школы более семи километров. Автобус их учебного заведения не ездит за детьми. Всем школьникам нужно самим добираться до образовательного учреждения.

С понедельника по пятницу они остаются в интернате при школе. К примеру, третьекласснику Руслану от своей деревни нужно идти семь километров. У родителей нет возможности каждый день довозить его. Почему при существующем школьном транспорте ребятам и их родителям нужно преодолевать препятствия?

Холод уже не препятствие, а просто условие, с которым приходится мириться. Впереди семь километров пути, целый час ходьбы. Деваться некуда – на занятия прийти нужно.

Учится средне, занимается рисованием. Всем дарит рисунки. Лилия Бахтиярова

Руслан учится в третьем классе школы села Гайниямак, живет в деревне Тукмакбаш. На время учебы отец отводит мальчика в интернат рядом со школой. Но сам путь проходит через лес. Нередко в дороге Руслану с папой встречались лисы, дикие кабаны и стаи собак.

Сын отводит, когда я заболею. Волнуюсь за него. Автобус все обещают, но до сих пор нет. Разиф Бахтияров, отец

В автобусе предусмотрены все удобства для детей. Только сами учащиеся ими не пользуются. Школа получила транспорт в декабре 2020 года, но документы на его подготовку так и не оформлены. Поэтому ребята вынуждены жить в интернате.

Автобус мы привези в декабре. Без распоряжения из министерства мы не сможем его оформить. Рузиля Закиева, завуч по учебной работе школы с. Гайниямак