Сборная Башкирии успешно выступила на Специальной олимпиаде

Восемь спортсменов из республики в следующем году выступят на Всемирных зимних играх. Сборная Башкортостана успешно выступила на Всероссийской спартакиаде Специальной олимпиады.

В соревнованиях в Казани приняли участие ребята с особенностями интеллектуального развития. Всего от республики выступили 28 спортсменов в четырех дисциплинах: горнолыжный спорт, сноуборд, лыжные гонки и бег на снегоступах. Представителям нашей команды удалось завоевать 59 медалей, 19 из которых – золотые. По итогам отборочных соревнований в сборную России попали восемь спортсменов. Еще три атлета пока в резервной сборной.