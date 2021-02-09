В Уфе обсудили детали памятника генералу Шаймуратову

Они себя называли шаймуратовцы. Я очень часто общался с ветеранами этой дивизии, и они всегда помнили о Шаймуратове, всегда вспоминали и всегда говорили о нем. Для них это был образец до самых седых лет, прошедших всю войну героев. Шаймуратов был самым главным героем.

Рамиль Рахимов, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества