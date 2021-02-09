В Уфе обсудили детали памятника генералу Шаймуратову

В Уфе прошла встреча членов комиссии конкурса на лучший макет памятника Герою России, командиру 112-й Башкирской кавалерийской гимназии Минигали Шаймуратову и автора-победителя, народного художника России Салавата Щербакова. Они обсудили детали скульптуры, которая будет установлена на Советской площади в Уфе.
Историки и эксперты рекомендовали сделать оружия сломанными, использовать башкирский национальный язык, а также добавить копии изображений Кремля, где в одном из подразделений трудился Минигали Шаймуратов. Салават Щербаков отметил, что основной идеей скульптуры считает богатые воинские традиции башкирского народа.
Напомним, во время Послания Государственному Собранию Башкортостана Глава республики Радий Хабиров показал макет победителя конкурса памятника Минигали Шаймуратову. Глава региона отметил, что Советская площадь может стать своеобразной Красной площадью. Предполагается, что от памятника Герою России будут проходить экскурсии и это станет таким историческим местом не только среди местных жителей, но и туристов. Также это дань памяти всей 112-й Башкавдивизии.