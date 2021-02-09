Экс-председатель спорткомитета Уфы Геннадий Кутузов отпраздновал 75-летие

У каждого крупного спортивного события найдется история, о которой не знает широкий круг населения. Вернее, не знает о сложностях, решение которых и позволило провести это самое событие на высоком уровне. Геннадий Кутузов восемь лет возглавлял спортивный комитет Уфы. На его памяти разных закулисных историй накопилось немало. Сегодня ветерану спорта исполняется 75 лет.

В молодости он входил в сборную Башкирии по легкой атлетике и биатлону. Позже в этих видах даже выполнил кандидатские нормативы. Он предпочитал стайерские дистанции. Любовь и к лыжам, и к бегу осталась на всю жизнь.

В 70-е его как ведущего спортсмена республики направляют из Белорецка в Уфу на тренерскую работу. Спустя десятилетие под сводами общества «Урожай» его воспитанники устроили настоящий каскад побед в легкой атлетике. Но основной задачей Геннадия Николаевича стало развитие массового спортивного движения Уфы. К радости и спортсменов, и дачников на комплексе «Трамплин» была построена канатно-кресельная дорога. Он пристально курировал и подготовку к чемпионату Европы по хоккею среди юниоров, следовательно, и пристрой второй ледовой площадки во Дворце на Зорге. Его всегда отличают трудолюбие и оптимизм. Спустя много лет он вновь заходит в спорткомитет Уфы. Пригласили, чтобы рассказал и вспомнил, как работалось, а случаи были разные.

Геннадию Кутузову 75 лет. И почти вся жизнь она отдана нашему спорту. Как водится в юбилей – награды и поздравления. А потом еще долгие расспросы, как жила тогда наша спортивная столица.