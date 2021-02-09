Виновник массового ДТП в Уфе не стал просить прощения у матери погибшего

Детей лишил отца, но перед родственниками погибших даже не извинился. Кировский суд Уфы начал рассматривать резонансное уголовное дело о смертельном ДТП, виновник которого сел пьяным за руль иномарки. Жертвами массовой аварии на улице Сочинской в августе прошлого года стали три человека. Водителю внедорожника, который проехал на красный сигнал светофора и протаранил шесть автомобилей, грозит до 15 лет тюрьмы.
Увидев подсудимого в зале суда, Дилфуза Ташманова едва не потеряла сознание. Убитую горем женщину успели подхватить близкие. Мать погибшего с виновником ДТП лицом к лицу встретилась впервые. Но задать вопросы тому, кто лишил жизни ее сына, она так и не смогла.
В тот роковой день ее сыновья возвращались с работы. Ехали домой, к маленьким детям, ради которых и переехали в Уфу из Самарканда.
Вот та самая "девятка" с братьями поднимается вверх по улице Сочинской. Доли секунды – и автомобиль вновь в кадре. Его несет обратно и от каждого удара буквально разрывает на части. Из салона легковушки вылетает пассажир. Ночью 21-летний Мухаммаджон Тагнабердиев скончается в реанимации. Без отца остался грудной сын. Его брат уже больше полугода в больнице, требуются дорогостоящие операции. Все это время папу с работы ждет годовалая дочь.
За рулем элитного внедорожника, устроившего массовое ДТП, был Эдуард Гайнанов. В суде извинения матери он так и не принес. Мужчина предпочел не замечать пришедших в суд родственников погибших и не общаться с журналистами. Словно за рулём внедорожника находился вовсе не он.
В ту ночь, будучи пьяным, он протаранил сразу шесть автомобилей. Алкотестер показал практически 1,5 промилле, а это две бутылки крепкого напитка. Два человека погибли сразу, еще один, не приходя в сознание, в реанимации. При этом на тот момент Эдуард Гайнанов уже был лишен водительских прав. Тоже за пьяную езду. Свою вину он признал частично.
Но каким бы не было строгим наказание для пьяного лихача, боль матери не заглушить. Сейчас для Дильфузы Ташмановой важно поставить на ноги единственного выжившего в той аварии сына. Молодому человеку грозит инвалидность.