Виновник массового ДТП в Уфе не стал просить прощения у матери погибшего

Детей лишил отца, но перед родственниками погибших даже не извинился. Кировский суд Уфы начал рассматривать резонансное уголовное дело о смертельном ДТП, виновник которого сел пьяным за руль иномарки. Жертвами массовой аварии на улице Сочинской в августе прошлого года стали три человека. Водителю внедорожника, который проехал на красный сигнал светофора и протаранил шесть автомобилей, грозит до 15 лет тюрьмы.

Увидев подсудимого в зале суда, Дилфуза Ташманова едва не потеряла сознание. Убитую горем женщину успели подхватить близкие. Мать погибшего с виновником ДТП лицом к лицу встретилась впервые. Но задать вопросы тому, кто лишил жизни ее сына, она так и не смогла.

В тот роковой день ее сыновья возвращались с работы. Ехали домой, к маленьким детям, ради которых и переехали в Уфу из Самарканда.

Вот та самая "девятка" с братьями поднимается вверх по улице Сочинской. Доли секунды – и автомобиль вновь в кадре. Его несет обратно и от каждого удара буквально разрывает на части. Из салона легковушки вылетает пассажир. Ночью 21-летний Мухаммаджон Тагнабердиев скончается в реанимации. Без отца остался грудной сын. Его брат уже больше полугода в больнице, требуются дорогостоящие операции. Все это время папу с работы ждет годовалая дочь.

В 18-й больнице сделали операцию, снова нужна операция. Может остаться инвалидом. Дилфуза Ташманова, мать погибшего

За рулем элитного внедорожника, устроившего массовое ДТП, был Эдуард Гайнанов. В суде извинения матери он так и не принес. Мужчина предпочел не замечать пришедших в суд родственников погибших и не общаться с журналистами. Словно за рулём внедорожника находился вовсе не он.

В ту ночь, будучи пьяным, он протаранил сразу шесть автомобилей. Алкотестер показал практически 1,5 промилле, а это две бутылки крепкого напитка. Два человека погибли сразу, еще один, не приходя в сознание, в реанимации. При этом на тот момент Эдуард Гайнанов уже был лишен водительских прав. Тоже за пьяную езду. Свою вину он признал частично.

Кировский суд приступил к рассмотрению дела Гайнанова Эдуарда, который органами предварительного следствия обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «б» статьи 264. В совокупности по всем статьям Эдуарду Гайнанову грозит до 15 лет лишения свободы. Анжелла Сафиуллина, начальник отдела Кировского районного суда г. Уфы