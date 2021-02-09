В Башкирии корова родила сразу трех телят

В деревне Метели корова по кличке Зорька принесла своим хозяевам сразу трёх здоровых телят. Начинающие фермеры до сих пор не могут поверить своему счастью. Они всерьез задумались о расширении хозяйства.

Иван и Анастасия воспитывают троих детей, а теперь хлопот у них прибавилось и по хозяйству. Сразу троих телят родила их кормилица – корова Зорька. Для сельчан такой приплод стал полной неожиданностью. В спешном порядке пришлось делать в сарае отдельный загон для каждого малыша. Здесь же зимует и многодетная мама черно-пестрой породы.

Это наша самая первая корова. Мы когда сюда переехали, сразу ее приобрели. Стоила она недешево, но мы все-таки подкопили денег и ее купили. Мы были очень рады, потому что уже через месяц она принесла нам теленка. Каждый год нам телят здоровеньких дает. А в этом году совсем нас удивила, тройню родила. Мы этого совсем не ожидали. Анастасия Климина, жительница д. Метели

Супружеская пара решила переехать из Уфы в родную деревню родителей Ивана. Проработав несколько лет в лесхозе, глава семьи стал разводить скот. Все началось с одной козы. До рождения телят-тройняшек в хозяйстве уже были четыре дойные коровы, бычок и кобыла. Как раз распрягая ее, мужчина заметил, что Зорька отелилась. Но никак не ожидал, что это повторится еще дважды.

Показались еще ножки. Мы второго приняли, думали, что хватит, завели его в теплый сарай. Минут через 20 я пошел смотреть и обнаружил еще одного теленка. Но он уже был такой слабенький, я его затащил домой. И он у нас сутки жил дома. Он ночью уже начал вставать, залезать на кровать, будить нас, просить молока. Иван Голосов, житель д. Метели

Молока у Зорьки на тройняшек не хватает. Поэтому супруги покармливают телят из бутылочки.