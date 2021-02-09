В Башкирии корова родила сразу трех телят

В деревне Метели корова по кличке Зорька принесла своим хозяевам сразу трёх здоровых телят. Начинающие фермеры до сих пор не могут поверить своему счастью. Они всерьез задумались о расширении хозяйства.
Иван и Анастасия воспитывают троих детей, а теперь хлопот у них прибавилось и по хозяйству. Сразу троих телят родила их кормилица – корова Зорька. Для сельчан такой приплод стал полной неожиданностью. В спешном порядке пришлось делать в сарае отдельный загон для каждого малыша. Здесь же зимует и многодетная мама черно-пестрой породы.
Супружеская пара решила переехать из Уфы в родную деревню родителей Ивана. Проработав несколько лет в лесхозе, глава семьи стал разводить скот. Все началось с одной козы. До рождения телят-тройняшек в хозяйстве уже были четыре дойные коровы, бычок и кобыла. Как раз распрягая ее, мужчина заметил, что Зорька отелилась. Но никак не ожидал, что это повторится еще дважды.
Молока у Зорьки на тройняшек не хватает. Поэтому супруги покармливают телят из бутылочки.
Имена телятам еще не придумали, однако начинающие фермеры Иван и Анастасия надеются, что именно эти тройняшки станут основой для их будущего личного подсобного, а в перспективе и крестьянско-фермерского хозяйства. И надеются, что Зорька еще не раз поможет им в пополнении поголовья.