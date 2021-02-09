В Уфе штрафуют водителей, разговаривающих по телефону за рулем

Признаваться, что в руках вместо руля был смартфон, водители не хотят. Однако все разговоры во время движения зафиксировала видеокамера. При этом общаться по телефону не нарушая правил можно, используя, например, специальную гарнитуру. Автолюбителям, привыкшим отпускать руль, чтобы ответить на звонок, придется раскошелиться на полторы тысячи рублей.