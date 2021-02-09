Житель Башкирии собрал двухметрового терминатора

Житель Туймазов собрал терминатора. На создание двухметрового робота у Рамиля Шагинурова ушло около четырех месяцев и почти 200 килограммов металла. Машина пока не обладает искусственным интеллектом, но уже способна защитить дом.

Двухметровый робот-убийца прямо в гараже. Рабочее название – Т-800. В отличие от сюжета известного американского фильма злого умысла в создании этой машины не было. Самодельный терминатор стоит на одном месте, двигает только головой. И обладает фотографической памятью, буквально.

Так мирно терминатор стоял некоторое время на страже дома. Рамиль Шагинуров не планировал собирать робота, сначала просто сделал его кисть. Думал, что для дверной ручки, но затянуло. Почти 200-килограммового робота мужчина собирал около четырех месяцев. В мечтах – оживить терминатора, запустить движения рук и ног. После терминатора может появиться ещё и робокоп. Сейчас мастер ищет детали, к работе приступит, возможно, в этом году.

Железное увлечение у Рамиля Шагинурова появилось ещё в детстве. Начинал с велосипедов, потом мопеды.

Когда стал взрослее, угонял у деда мотоцикл. Он ломался, но у меня хватало времени быстро его отремонтировать, пока дед не заметит. С этого и началось. Рамиль Шагинуров

У туймазинского Кулибина своя мастерская. Здесь он несколько лет переделывал автомобили. Вот, например, на пункте приёма металлолома нашёл собранную из нескольких железную амфибию. На запуск двухтонной машины на воду ушло пять лет. Никаких схем у Рамиль Шагинурова не было, каждую модернизацию проверял на деле.

Пошел и испытал на воде. Смотришь баланс кузова, на каком уровне. Самое сложное было, чтобы машина ровно стола на воде. Рамиль Шагинуров