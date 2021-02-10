В Башкирии многодетных освободят от платы за парковку

Многодетные семьи Башкортостана смогут бесплатно парковаться на платных парковках. Это станет возможным после внесения изменений в законопроект «Об организации дорожного движения».

В феврале депутаты Госсобрания планируют вынести документ на обсуждение на пленарном заседании парламента. Предлагается освободить многодетные семьи от платы за пользование паркингом в деловом центре столицы. Платные парковки торговых центров под действие закона не попадают.