В Башкирии многодетных освободят от платы за парковку

Многодетные семьи Башкортостана смогут бесплатно парковаться на платных парковках. Это станет возможным после внесения изменений в законопроект «Об организации дорожного движения».
В феврале депутаты Госсобрания планируют вынести документ на обсуждение на пленарном заседании парламента. Предлагается освободить многодетные семьи от платы за пользование паркингом в деловом центре столицы. Платные парковки торговых центров под действие закона не попадают.
Ранее такой льготой были наделены ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды всех групп.